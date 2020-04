Volo cargo Milano-Seoul in difficoltà: scarica carburante in Mar Ligure

Un cargo Asiana Airlines partito da Malpensa con destinazione Seoul sta ripetutamente sorvolando il mar Ligure in serata di sabato 18 aprile. Secondo quanto ricostruito da MilanoToday il velivolo, un Jumbo Boeing 747-48E, avrebbe riscontrato appena dopo il decollo un problema tecnico: non è ancora chiaro se si sia trattato di un'anomalia a un flap o difficoltà alla pressurizzazione in cabina. Questo gli avrebbe fatto richiedere alla torre di controllo la procedura d'emergenza per il rientro.

Il volo OZ790, partito alle 20.05 da Milano, sarebbe dovuto atterrare in Corea del Sud alle 15 di domenica, dopo circa 12 ore. Ma qualcosa è andato storto. L'aereo avrebbe scaricato parte del carburante sopra il mare per alleggerirsi: è il cosiddetto "fuel dumping". L'operazione permette di liberarsi del kerosene e di portare l'aeromobile entro il peso massimo previsto per l'atterraggio; vista la velocità del velivolo e le turbolenze, solo una piccolissima percentuale di carburante arriva a terra e mai in modo dannoso per gli ecosistemi.

L'operazione di scarico sul Mar Ligure, con anelli regolari sopra Savona, è durata circa un'ora. Il Boeing è riatterrato a Malpensa.

