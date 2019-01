Un volo privato con Fedez: ecco il concorso per vincere un "viaggio" col rapper milanese

Aereo privato. Compagnia ricercatissima. E un album da ascoltare in anteprima. Spotify ha deciso di fare un grandissimo regalo a tutti i fan di Fedez, mettendo in palio otto posti per un viaggio su un volo privato insieme al rapper milanese.

Ad annunciarlo è stato lo stesso marito di Chiara Ferragni, con un post su Instagram. "Vuoi venire a fare un viaggio su un volo privato insieme a me? Spotify vi da questa possibilità! Ascolta "Holding out for you" feat. Zara Larsson su Spotify e otto di voi faranno un giro in volo con me e ascolteranno Paranoia Arlines in anteprima. Ma che figata è?".

Per partecipare al concorso, quindi, dovrebbe bastare ascoltare il nuovo lavoro di Fedez e della cantante svedese e sperare di essere estratti. Sul volo privato, i fortunati potranno poi sentire in anteprima i brani del nuovo cd del cantante meneghino.

"Devo ringraziare tutto il team di Spotify per questa fantastica iniziativa - ha detto lo stesso Fedez -. È stata un'idea loro e mi hanno fatto una super sorpresa. Grazie per questa figata".