"Aaa, cercasi coccolatori di gatti": l'appello del cangattile del Milanese

"Cerchiamo coccolatori di gatti". È questo l'appello pubblicato sui social da Anna Corbani dell'associazione Tom e Jerry di Buccinasco, alla ricerca di nuovi volontari per dare un po' di affetto ai mici ospiti del rifugio.

"Noi siamo sempre di corsa - continua l'appello comparso su Facebook - diamo cibo, puliamo gabbie e box, somministramo le terapie, ci fermiamo per qualche carezza......ma per loro ci piacerebbe molto, molto di più. Chi si offre?". Il compito richiesto ai volontari è tanto semplice quanto piacevole, almeno per gli amanti degli animali: si tratta di accarezzare i gatti in attesa di essere adottati dedicandogli le attenzioni che i volontari non riescono a dargli per mancanza di tempo. Chi fosse interessato a diventare un 'coccolatore di gatti' non deve fare altro che contattare Anna Corbani al numero 3472935402.

Il cangattile di Buccinasco

Nata nel 2002, la onlus Tom & Jerry lavora per la diffusione ad ogni livello della cultura e della salvaguardia dell’ambiente, della natura e degli animali, lottando contro ogni loro possibile sfruttamento. "L’obiettivo primario - si legge sul sito dell'associazione - consiste nella tutela, aiuto e protezione di ogni forma di vita animale".

Alla fine del 2018 Tom & Jerry ha aperto il suo 'Cangattile' in un'area di proprietà del Comune di Corsico e sita a Buccinasco. Il rifugio accoglie gli animali abbandonati in attesa che trovino una nuova famiglia.