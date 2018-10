Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, potrebbe finire in carcere: il processo

Wanda Nara, moglie e manager dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, potrebbe farsi 4 mesi di carcere.

Almeno è questa la richiesta - con la concessione delle attenuanti generiche - formulata mercoledì in aula, a Milano dal vice-procuratore onorario.

La showgirl argentina è imputata in un processo davanti alla seconda sezione penale per avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell'ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez.

La 31enne ha deciso di non sottoporsi all'interrogatorio in aula che era previsto per mercoledì. L'avvocato Giuseppe Di Carlo, che la difende, ha chiesto, invece, l'assoluzione in quanto "non vi è la prova della responsabilità" della donna. "Non c'è la prova che sia stata lei l'autrice dei post sui social network - ha sottolineato il difensore - e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore".

L'udienza è stata aggiornata al prossimo 29 ottobre per la lettura della sentenza.