"Benvenuti a Verona", ma sul cartello c'è il Duomo di Milano

"Welcome to Verona", recita un manifesto all'aeroporto 'Valerio Catullo' di Verona. Peccato che l'immagine dietro la scritta non rappresenti la città di Giulietta e Romeo, ma il Duomo di Milano. Il cartello, affisso dalla società di autonoleggio 'AutoMove', potrebbe essere un errore oppure, molto più probabilmente, una trovata pubblicitaria.

'AutoMove' avrebbe potuto scegliere tra i luoghi iconici di Verona, dall'Arena all'Adige e i suoi ponti, passando per il balcone associato alla tragedia shakespeariana, ma invece il monumento prescelto è il simbolo per eccellenza di Milano: la Cattedrale. L'insolito abbinamento ha incuriosito molti passeggeri che hanno immortalato il manifesto con alcuni scatti, poi circolati sul web.

L'ipotesi più probabile è che il cartello sia frutto di una scelta pensata, anche perché sotto al disegno del Duomo di Milano si legge: "La splendida Verona è solo il punto di partenza. Continua il tuo viaggio con AutoMove, l'autonoleggio comodo e sicuro per muoverti senza pensieri". In ogni caso l'immagine apparsa nello spazio partenze dello scalo veronese ha destato molta curiosità, attirando l'attenzione anche sull'azienda di car rental.