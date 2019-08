Wifi gratis all'aperto a Milano: come connettersi, mappa delle zone coperte

Wi-fi gratis in centro a Milano. Per tutti. Ciascun utente ha a disposizione, infatti, per la navigazione, un servizio di accesso ad internet illimitato 24 ore su 24 7 giorni su 7 ad alta velocità. Open Wifi Milano è un servizio in continua evoluzione che coprirà un numero sempre più elevato di aree della città.

Come funziona

Nelle aree coperte dal segnale, OpenWifiMilano è rilevabile da tutti i dispositivi dotati di antenna Wi-Fi. Dopo aver rilevato la rete, apparirà sul tuo dispositivo la pagina di benvenuto dove è presente anche lo spazio riservato alla registrazione; potrai quindi procedere secondo le indicazioni fornite in questa pagina.



Nella pagina di benvenuto è obbligatorio inserire il numero di cellulare di un gestore telefonico italiano o straniero e in pochi secondi ti verrà inviato un SMS gratuito con il tuo codice di accesso. L'accesso alla rete OpenWifiMilano avviene cliccando sul link ricevuto via SMS; nello stesso SMS viene riportato il codice di accesso (ad esempio c146g5h95l), ottenuto durante la fase di registrazione, che potrà essere utilizzato per accedere con altri sistemi (tablet, PC portatili, etc.). Una volta registrato un cellulare questo si collegherà in automatico alla rete OpenWiFiMilano, senza dover digitare nessun codice (come avviene nella navigazione con il WiFi di casa), mentre dovrà essere inserito il codice se si utilizza un portatile o tablet. Per utilizzare un dispositivo, che non sia un cellulare, è necessario registrarsi preventivamente con un cellulare per poter ricevere il codice necessario alla navigazione tramite SMS. Se perdi o dimentichi il tuo codice puoi richiederne uno nuovo cliccando sul box "Contatti e recupero codice di accesso", lo riceverai attraverso un SMS gratuito.

Le aree servite: la mappa

Qui per vedere tutte le zone di Milano dove il wi-fi è funzionante.