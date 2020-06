Wizz Air sempre più a Malpensa: nuovi voli per Odessa e Creta

Nuove rotte della compagnia aerea low cost Wizz Air sono state annunciate da e per Milano Malpensa. La compagnia aveva già annunciato, per luglio 2020, il rafforzamento della sua presenza nello scalo varesino con l'apertura di una nuova "base".

Le nuove rotte, a partire da luglio, sono da e per Odessa (Ucraina) e Candia, sull'isola di Creta (Grecia), rispettivamente dal 29 marzo 2021 e dal 2 agosto 2020. Ad esse si aggiungono i voli (sempre con destinazione Odessa) da Bologna e Fiumicino. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia a partire da 19,90 euro a tratta.

«Wizz Air - si legge in una nota della compagnia - si sta dedicando allo sviluppo del suo network per offrire grandi opportunità ai suoi passeggeri per programmare viaggi accessibili». In precedenza erano state annunciate nuove rotte da Malpensa per Londra Luton, Eindhoven, Fuerteventura, Gran Canaria, Mahon, Tenerife, Valencia, Atene, Corfù, Rodi, Santorini, Salonicco, Zakhintos, Reykjavík, Lisbona, Porto, Pristina, Marrakech, Tallin e Tel Aviv.

Odessa, città portuale e marittima sul Mar Nero, vanta rapporti plurisecolari con l'Italia e in particolare i genovesi e i napoletani. E' italiano (Francesco Boffo) l'architetto della celeberrima Scalinata Potemkin ma anche di una trentina di palazzi in stile neoclassico. E' anche la città in cui Eduardo Di Capua scrisse la canzone "O' sole mio". Non ha bisogno di presentazioni Creta, isola del Mare Egeo celebre meta di turismo estivo (e non solo).