Cantieri in corso Sempione, viale Certosa e Piola: estate di lavori per ciclabili e zone 30

Ciclabili, zone 30 e aree pedonali. Milano punta a diventare una città a misura di pedoni e ciclisti. E per realizzare il progetto 'Strade aperte' del Comune sono diversi i cantieri che rimarranno aperti in città durante l'estate. In totale saranno una quindicina i nuovi percorsi creati.

La nuova Milano all'insegna della mobilità sostenibile

Giovedì 25 - annuncia l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - partono i lavori per porre i controviali in zona 30 e tracciare l'itinerario ciclabile tra corso Sempione e piazzale Cimitero Maggiore. Questo è uno dei sette cantieri che con la fine di giugno renderanno accessibili alcune delle ciclabili dei nuovi 35 chilometri previsti da Palazzo Marino. In parallelo, insieme all'Anci, l'amministrazione comunale ha proposto al governo alcune modifiche al Codice della strada.

Sempre il 25, inoltre, nel quartiere Forlanini inizieranno i lavori per il percorso ciclabile che collegherà questa zona con Mecenate, Salomone, Ovidio con viale Molise e il resto della città, percorrendo via Attilio Regolo e poi via Lombroso fino all'incrocio con viale Molise, dove nei controviali ci sarà il percorso che porta a Piola. Questa ciclabile verrà realizzata attraverso segnaletica, 'case avanzate' delle biciclette e cataringrangenti nel sottopasso.

La 'ciclabile della discordia' lungo corso Buenos Aires e corso Venezia, infatti, non è la sola prevista dai piani del Comune, che ha già messo a punto altri itinerari da Adriano a Corvetto, da viale Duilio a CityLife a Bicocca. Oltre ai percorsi dedicati ai ciclisti, poi, il progetto 'Strade aperte' ha in programma l'allargamento dei marciapiedi, la pedonalizzazione di alcune aree, l'incremento delle strade a velocità moderata, delle zone 30 e delle strade residenziali a prevalente mobilità pedonale e ciclabile.

I cantieri in città

I lavori proseguiranno in viale Monza, per ultimare la ciclabile che alla fine dovrebbe collegare il centro di Milano con Sesto. Cantieri per quest'estate anche in via Monte Rosa, per collegare piazza Castello e piazzale Lotto; a Bande Nere, dove entro l'estate dovrebbe essere ultimata una pista di quasi due chilometri; in viale Zara e Fulvio Testi, dove un nuovo tracciato dovrebbe raggiungere Cinisello; e in Zona Isola.