Bambole perverse allo spazio Alik Cavaliere

Qual è il segreto delle dive del cinema? Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri raccontano nel loro libro “Bambole perverse. Le ribelli che sconvolsero Hollywood” (La Nave di Teseo), la storia di donne libere ed eversive. Il libro è un catalogo delle dive cinematografiche che racconta le donne del grande schermo, dalle icone intramontabili del passato alle loro eredi di oggi, facendo saltare convenzioni e generi, sgretolando gli stereotipi. Storie di lotte al femminile, che a partire dagli anni 70 videro donne come Majorie Rosen e Molly Haskell, e riviste militanti come Camera Obscura e Women & Film, rovesciare le storie del cinema fino a quel momento raccontate prevalentemente dagli uomini per altri uomini, e iniziarono ad allargare la visione di un film e della Storia che lo produce, rianalizzando l’immagine della donna occidentale nel cinema e il suo ruolo attivo.

La serata proseguirà in compagnia del gruppo Rougenoire, rock band 100% femminile. Preso a prestito il nome dallo smalto di Mia Wallace, protagonista del film "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino, le musiciste hanno a tutt'oggi all’ attivo centinaia di esibizioni dal vivo grazie al loro show mozzafiato e dirompente, che ricalca l'impatto sonoro e visivo delle leggendarie rock bands degli anni '70 e '80. L’apericena sarà a cura di Cascina Caremma e proporrà un servizio buffet e bevande, con piatti di cibo biologico a chilometro zero. La serata è parte di una rassegna di eventi ospitata presso gli spazi del Centro Alik Cavaliere, grande artista del 900, raffinato ed eclettico, aperto alle tecniche più diverse, al dialogo tra generi artistici differenti, al teatro, al cinema, alla musica, alla letteratura, attento alla società e alle sue espressioni popolari.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere le opere dell’artista, nella bellissima cornice antica dello stabile e dei giardini di via De Amicis 17. La rassegna è patrocinata dal Municipio 1 del Comune di Milano e sostenuta da Cascina Caremma, La Chiara di Prumiano e Gioielleria Belloni. Programma completo su www.metromondo.it e www.alikcavaliere.it, oppure su pagina Facebook: Circolo Metromondo e Centro Artistico Alik Cavaliere. Per informazioni e contatti: 3896986350 – metromondo@tin.it Serata con apericena, gestito da Cascina Caremma € 15,00 - prenotazione consigliata (tel. 3896986350, anche WhatsApp, oppure inviando e-mail a metromondo@tin.it). A chi partecipa senza cenare, verrà chiesto un contributo volontario per sostenere le spese organizzative e l’attività socioculturale e solidale delle associazioni organizzatrici.