Bau e bimbi: il parchetto Oreste del buono in festa

Pet week, una festa ai giardini Oreste del Buono per bimbi e amici pelosi Due laboratori per insegnare o migliorare il rapporto fra bambini e animali d’affezione. E’ l’iniziativa proposta dal Comitato di quartiere ‘Amici del parchetto Oreste del buono’ e ‘BauClub’ con il patrocinio del Municipio 4 di Milano, che si svolgerà domenica 29 settembre, dalle 15 alle 18, nell’area verde compresa fra viale Campania, via Zanella e via Terenzio. L’evento, è inserito nel cartellone della manifestazione Petsinthecity – in calendario a Fieramilanocity dal 4 al 6 ottobre 2019 - in tutta la città di Milano si svolgono eventi collaterali che danno vita alla prima Milano Pet Week (dal 28 settembre al 5 ottobre). I LABORATORI – Il primo laboratorio sarà dedicato a come interagire in maniera corretta con il cane. Grazie alla presenza di esperti, educatori e istruttori cinofili, si insegna come conoscere il linguaggio del corpo del cane e come interagire nel modo corretto. Ossia come avvicinare l’animale, come accarezzarlo, come rendere piacevole e sicura l’interazione con i nostri amici a quattro zampe. Il secondo momento sarà invece dedicato a insegnare ai bambini semplici tecniche per realizzare in casa giochi facili e creativi: Vecchi calzettoni, scatole di cartone e altro materiale di recupero si trasformeranno in un ‘regalo’ per far felici i ‘pelosi’. Un’idea simpatica ed ecologica. QUARTIERI PET FRIENDLY – “Patrociniamo con piacere questa iniziativa – spiega Paolo Guido Bassi, Presidente del Municipio 4 di Milano – perché in linea con il nostro impegno a rendere sempre più ‘pet friendly’ il nostro territorio. Fin da inizio mandato – ricorda – stiamo lavorando sul rapporto fra cittadini e animali d’affezione, sia migliorando le strutture sul territorio (aree cani), sia realizzando iniziative educative e aggregative che possano aumentare la consapevolezza sui corretti stili da tenere”. °Il Comitato di quartiere “Amici del Parchetto Oreste del Buono” si occupa da tempo di valorizzare l’ampia zona verde accanto al Museo del Fumetto - ricavata nell’area dell’ex fabbrica Motta - promuovendo varie iniziative che coinvolgono tutto il quartiere, con una particolare sensibilità alla buona convivenza tra i bambini e i cani. °BauClub di via Piranesi 35 a Milano è un punto di riferimento importante per chi ha un cane: Servizi educativi e rieducativi, Asilo diurno ed una Toelettatura dedicata al benessere ed alla bellezza degli amici a 4 zampe www.petsinthecity.it www.bauclub.it https://www.facebook.com/cqamicidelparchetto.gmail/