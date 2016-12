Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"Be Positive … fino a qui tutto bene", è la storia vera di una danzatrice che convive con l'HIV da 30 anni. Un corpo e un'anima che ogni giorno rimbalzano, prendono forma, danzano, contro questo "mostro HIV", avvolti dall'eco della musica. Un combattimento danzante, perché danzare è continuare, è attaccarsi alla vita, è sentirne il movimento. "Dicono che la danza mantenga il mio virus in uno stato silente.. e allora io danzo…." Si racconta così Alessandra Costa, con un inno alla "positività" all'ottimismo, alla speranza, all'amore, alla danza ed un pizzico di ironia. ALA Milano Onlus, associazione no profit che da vent'anni si occupa di sessualità sicura e lotta all'AIDS, e Compagnia Balafori sono orgogliose di puntare i riflettori su un tema così importante di cui oggi si parla sempre troppo poco. In scena 7 interpreti "danzattori" che provengono da vari paesi, Canada, Argentina e Italia: Alessandra Costa, Giovanna Belloni Giustiniani, Cecilia Francesca Croce, Hannah Goldberg, Francesca Lastella, Leonardo Moreno, Franco Tavano. Aprirà la serata con una lettura, l'attrice, amica e sostenitrice Bedy Moratti Biglietteria e Prenotazioni Biglietteria del Teatro MI MAT dalle 18,30 del 14 dicembre Prenotazioni: comunicazione@alamilano.org