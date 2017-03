Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 7 aprile ore 20.30 Bellezza e Moda si incontrano Essere belle e femminile, una serata con musica e moda a cui parteciperà come ospite d'eccezione la filosofa, consulente filosofico e trend cultural blogger Maria Giovanna Farina. Nel suo spazio parlerà con uno stile informale, coinvolgendo il pubblico per dialogare sulla bellezza, il femminile, la moda. Buffet offerto ai partecipanti. Musica, sfilata di moda, suggerimenti per vivere meglio. evento organizzato da Alessia Montanaro presso THE BEACH a Milano in via Arcangelo Corelli 62 per entrare gratis, segnalare all'ingresso di essere iscritti alla lista Tony Ray