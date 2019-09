Avocado mon amour: tutti i benefici del magico frutto

L'avocado in questi ulitmi anni è diventato uno dei frutti più amati dai milanesi. Merito dei nuovi trend della cucina sana, che ne valorizzano le proprietà benefiche e le qualità nutritive. Merito del suo sapore delicato e degli ottimi abbinamenti che lo fanno apprezzare da adulti di ogni età.

Scopri in questa guida perchè dovresti consumarne di più.

Le proprietà dell'avocado

Ricco di calcio e potassio, l'avocado è anche molto utile per la salute dei capelli, degli occhi e del cervello, ma non solo: questo magico frutto contiene anche notevoli quantità di fibra e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete e a difendere il cuore.

Grazie ai suoi grassi vegetali che riducono i tempi di permanenza del colesterolo del sangue, l'avocado è in grado di apportare reali benefici a tutto l'apparato cardiocircolatorio. Ideale anche per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana, questo frutto dalle mille proprietà è inoltre indispensabile come fonte di vitamine A, B1, B2 e D.

Un aiuto concreto nella dieta

Ebbene sì, forse non lo avresti detto, ma l'avocado è perfetto come s nellente e antiossidante, avendo anche proprietà dimagranti lo rendono il tuo alleato nella dieta. Contrariamente a quanto si creda, infatti, l'avocado non fa ingrassare, anzi, diversi studi hanno dimostrato che basta aggiungere mezzo avocado ai nostri pasti per aumentare il senso di sazietà. Non resta che provarlo.