Tutti i benefici delle mele

Bella, tonda, e buona: la mela è davvero un super frutto autunnale, ricco di benefici e di propriteà nutrizionali. Scopriamo in questa guida tutti i segreti di questo frutto dolcissimo.

Le varietà

Partiamo da un breve cenno sulle varietà di mele presenti in Italia: Golden delicius, Red delicius, Stark delicius, Bella di Roma, Jonathan, Renetta del Canada, Renetta ruggine, Granny Smith.

Una mela per tutti

La mela è un frutto adatto davvero a tutti - adulti e bambini - grazie alle presenza di vitamina B1, che combatte inappetenza, stanchezza e nervosismo e la B2 che facilita la digestione e rinforza capelli e unghie. Non solo: la mela è anche ben tollerata dai diabetici perché ha pochi zuccheri, ed è un valido alleato per “tenere sotto controllo” la glicemia. I medici la consigliano anche agli anziani perché è facilmente digeribile e poco calorica.

Una buccia preziosa

Secondo alcuni studi americani, la buccia delle mele Red Delicius avrebbe addirittura proprietà antitumorali. Le sostanze contenute nella buccia (triterpenoidi), avrebbero infatti il potere di diminuire il rischio di sviluppo per alcune tipologie di tumore.

Un rimedio contro diarrea e stipsi

Grazie alla pectina, infine, le mele aiutano anche a risolvere i problemi legati alla diarrea, poiché i batteri intestinali la trasformano in un una protezione per le pareti “irritate” dell’intestino. Per combattere la stipsi, invece, basta consumare una mela cotta al giorno.

Dove acquistare le mele a Milano

. Bio c' Bon (diversi negozi)

. NaturaSì (diversi negozi)