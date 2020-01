Tutti i benefici e le proprietà del cavolfiore

Il cavolfiore è una verdura tipica dell'inverno, ma soprattutto è un vero alleato per un'alimentazione sana. Se consumata 2-3 volte a settimana, infatti, questa verdura aiuta a seguire un regime dietetico grazie al suo basso contenuto di calorie (25 kcal/100 g) e apporta numerosi nutrienti all'organismo.

Tutte le proprietà del cavolfiore

I cavoli sono alimenti preziosi per i loro principi nutritivi come il potassio, calcio, fosforo, ferro, acido folico, vitamina C. Contengono inoltre principi attivi anticancro, antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti e antiscorbuto.

Questo alimento è inoltre depurativo e favorisce la rigenerazione dei tessuti. Il cavolfiore è particolarmente indicato in caso di diabete perché le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli di zuccheri nel sangue. Secondo alcuni studi americani il cavolfiore aiuta a prevenire il cancro al colon e l'ulcera e cura l'anemia. Broccoli e cavolfiori, secondo recenti ricerche scientifiche, sarebbero efficaci nella prevenzione del cancro alla prostata.

Il succo di cavolfiore contrasta il raffreddore

Lo sapevi che il succo di cavolfiore è in grado di contrastare il raffreddore e l'influenza? 2-3 cucchiai di succo di cavolfioreottenuto, infatti, in centrifuga, diluito con acqua e miele contribuiscono a far guarire prima le malattie da raffreddamento.