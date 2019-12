Tutti i benefici del miele

Considerato nell'antichità "il nettare degli dei", il miele merita di entrare tutti i giorni nelle nostre tavole, per mille (e uno) motivi. Questo alimento infatti è in grado di donare una grande energia all'intero organismo, essendo composto da zuccheri semplici, come il fruttosio e il glucosio, ed essendo pertanto molto digeribile.

A quali parti del corpo fa bene

Il miele porta una serie di benefici a diverse parti del nostro organismo, prime tra tutte le vie respiratorie, grazie alla sua azione decongestionante e calmante della tosse.

Inoltre questo alimento è un vero toccasana per il fegato, avendo un'azione protettiva e disintossicante su questo organo. Infine, il miele protegge anche i muscoli, donando loro una nuova energia e resistenza fisica: e per questo motivo che questo nettare è molto apprezzato dagli sportivi, poichè grazie a l veloce assorbimento, gli zuccheri possono essere utilizzati immediatamente per fornire energie e supportare i diversi bisogni energetici. Il glucosio viene bruciato subito, fornendo immediatamente energia, mentre il fruttosio resta disponibile più a lungo.

Perchè mangiarlo

Per poter godere al massimo degli innumerevoli benefici del miele basterebbe consumarne un cucchiaino al giorno (20 g è la dose consigliata). Esso è un ottimo sostituto dello zucchero e, a parità di peso, contiene circa il 22% in meno di calorie. È anche, per caratteristiche nutrizionali e produttive, un prodotto salutare e che non ha impatti negativi sull’ambiente. Un motivo in più per apprezzarlo, ma soprattutto per consumarlo.

Il miele di Manuka

Sempre più conosciuto da chi desidera seguire un'alimentazione sana, il miele di Manuka è tipico della Nuova Zelanda, ottenuto dal nettare della pianta nativa di Manuka (Leptospermum scoparium), che le api raccolgono e trasformano in miele di Manuka. Questo tipo di miele è davvero raro e può essere prodotto solo per alcune settimane all’anno quando la pianta di Manuka è in fiore. Il miele di Manuka richiede cure e competenze speciali per ottimizzare e proteggere le sue speciali proprietà naturali. Eccelle per la lotta a batteri e infezioni, ma anche per tante altre proprietà.

Dove acquistare miele a Milano:

. Bio c' Bon, Via Savona, 62

. NaturaSì, Viale Cassala, 61