Tutti i benefici delle arance (e alcune ricette gustose)

Buone, colorate e gustose: le arance sono un vero toccasana per il nostro organismo. Scopriamo in questa guida tutte le proprietà di questo frutto tipico dell'inverno.

Le arance sono una vera terapia naturale preventiva per evitare raffreddore, febbre e malanni stagionali. Grazie all’elevata quantità di vitamina C, ma anche A e B, infatti, questo frutto è in grado di fortificare il nostro organismo.

Un aiuto per il cuore e la pelle

Non solo un aiuto contro il raffreddore, ma anche per il cuore e la pelle: le arance stimolano infatti la produzione di collagene e combattono i radicali liberi.

Una sferzata di energia

Un bicchiere di spremuta d'arancia alla mattina è una vera bomba di energia: merito (anche) dei minerali come il calcio, il magnesio, il fosforo e il potassio, in grado di far iniziare la giornata nel migliore dei modi.

Le arance in cucina

Non solo benefici per il corpo, ma anche gusto e sapore in cucina: esistono infatti mille (più una) ricette da preparare con le arance, come

„l'insalata alle arance con finocchio, cipolla, noci, olive nere, piatto tipico estivo molto amato da chi vuole mantere una perfetta forma fisica. In inverno, invece, un piatto tipico natalizio è l'anatra all'arancia, mentre tra i dolci viene sempre apprezzata la torta all'arancia e cannella, leggera e profumata al tempo stesso. Non ultimo, un piatto tanto orignale quanto semplice: le arance flambè, con yogurt greco, Grand Marnier, mandorle e pistacchi. Una vera sorpresa in grado di stupire i vostri ospiti.



