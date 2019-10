Tutti i benefici della zucca, l'ortaggio autunnale per eccellenza

L'autunno è la stagione delle zucche, molto amate dai milanesi grazie al loro sapore dolce e delicato. Povera di calorie e ricca di nutrienti, la zucca è anche il simbolo iconico più importante di Halloween. Scopriamo in questo articolo tutte le sue proprietà benefiche.

Proprietà e benefici della zucca

La zucca è un vero toccasana per il nostro organismo: oltre ad avere un basso contenuto di calorie (26 kcal per 100 gr) e un ridotto quantitativo di glucidi e di grassi, motivo per cui è consigliata anche ai diabetici e nelle diete ipocaloriche, è costituita per il 90% d'acqua, ed è ricca di fibre. Scopriamo allora tutti i benefici della zucca per il nostro organismo!

- La zucca, come tutti gli ortaggi di colore arancione è ricca di beta-carotene, una sostanze che l’organismo utilizza per la produzione di vitamina A, utile per la salute di pelle, mucose e vista, soprattutto con luce scarsa, e dal fortissimo potere antiossidante, che limita la formazione di radicali liberi e aiuta anche nella prevenzione dei tumori.

- Contiene, inoltre, molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamine C ed E. Il potassio aiuta a mantenere un corretto equilibrio idrico dell’organismo e delle mucose, mentre la vitamina C aiuta la guarigione delle ferite, attenua i dolori articolari, riduce gli effetti negativi dello stress e previene malattie degenerative.

- Grazie all'alta concentrazione di acqua e fibre, la zucca aiuta a migliorare il transito intestinale, combatte la stitichezza, riequilibra la flora, ha ottime proprietà diuretiche e contrasta la ritenzione dei liquidi.

- La zucca è ricca anche di Omega-3, un grasso buono che aiuta a ridurre il colesterolo del sangue, ad abbassare la pressione sanguigna e a migliorare la circolazione, evitando quindi l'insorgere di ictus, infarti e altre malattie cardiovascolari.

- I sali minerali di cui è ricca la zucca hanno proprietà che incidono anche sull'umore: ad esempio, il magnesio è un rilassante muscolare naturale che apporta benefici psico-fisici immediati, mentre il triptofano contenuto nella sua polpa è un amminoacido che contribuisce alla produzione della serotonina (l’ormone del buonumore), che regola il ciclo sonno/veglia, il senso di fame/sazietà e il tono dell’umore ed è quindi utile contro insonnia e depressione.

- La zucca ha anche proprietà nutritive, emollienti e protettive utilissime per la salute di pelle, unghie e capelli. Ingrediente perfetto per le maschere viso fai da te, la sua polpa può essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle, mentre le sue capacità antiossidanti la rendono ideale per mantenere le pelle giovane e levigata.

Proprietà dei semi di zucca

Anche i semi della zucca sono ricchissimi di benefici: sono infatti dei veri e propri superfood, ricchi di proteine, di Omega3, di zinco, di magnesio e di fibre.

I semi di zucca sono efficacissimi nell'abbassare il colesterolo cattivo nel sangue, proteggono il cuore grazie all'alto contenuto di magnesio e contengono cucurbitina, una sostanza che aiuta a proteggere la prostata e a contrastare patologie dell’apparato urinario maschile e femminile, aiutando anche a prevenire la cistite. Inoltre, hanno una rilevante efficacia antisettica, antinfiammatorie e antivirale.

Come sceglierla e conservarla

Per scegliere una zucca buona e ben matura, nel caso sia intera dai dei leggeri colpetti sulla buccia, che dovrà emettere un suono sordo. Se invece preferisci optare per la zucca già tagliata a pezzi, fai attenzione alla superficie, che non deve essere né troppo asciutta né troppo matura, mentre i semi devono essere umidi e scivolosi. Inoltre, controlla che il picciolo sia integro e ben attaccato e la buccia senza ammaccature. Ricorda anche che un importante rilevatore di freschezza è la durezza della polpa al taglio.

Se hai comprato una zucca intera, la puoi conservare anche per tutto l’inverno purché l’ambiente sia fresco e asciutto. Se invece hai scelto la zucca a pezzi, è meglio conservarla in frigo, possibilmente avvolta nella pellicola trasparente (o nella cera d'api) e sistemata assieme alle altre verdure, e consumarla entro massimo una settimana. Ricorda che, per una buona conservazione, bisogna evitare di provocare ammaccature alla buccia del frutto, che accelerano il deterioramento della polpa.

Se vuoi goderti la zucca per tutto l’anno, puoi decidere di congelarla, dopo averla bollita o cucinata al vapore.

Controindicazioni

Non risultano controindicazioni particolari derivanti dal consumo di zucca, se non l'usuale raccomandazione di evitarne il consumo eccessivo, come per tutti gli alimenti. Ancora di più per quanto riguarda i semi, che, contrariamente alla polpa, hanno un alto contenuto calorico e lipidico.

Dove acquistare la zucca a Milano

. NaturaSì, diverse sedi

. Bio c' Bon, diverse sedi

. Il Casolino, Via Paracelso, 10