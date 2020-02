Cinque verdure che ti fanno dimagire subito

Se stai pensando di metterti a dieta per l'arrivo della primavera, dovresti sapere che per perdere peso in modo sano non è necessario fare la fame, anzi. Scopriamo insieme in questa guida come evitare inutili sacrifici e mangiare con gusto dei cibi che sono i tuoi veri alleati.

Broccoli

Non sempre apprezzati dai bambini, riscoperti spesso in età adulta, i broccoli presentano numerose proprietà: sono poveri di sodio e di calorie (solo 34 per 100 grammi), e ricchi però di fibre. Per questo motivo i broccoli ti aiutano a combattere la stitichezza cronica che causa gonfiore, nonché la ritenzione idrica, rinforzando il tuo sistema immunitario grazie al naturale contenuto di antiossidanti.

Lattuga

Ebbene sì, una buona insalata è la tua vera alleata per la dieta. Le verdure a foglia verde, e la lattuga in particolare, sono ricchi di vitamine e minerali, contengono fibre e soprattutto sono sazianti. La lattuga, in particolare, è molto leggera: contiene solo 17 calorie per 100 grammi. Senza dimenticare il betacarotene, molto utile per l’abbronzatura.

Peperoni

Forse non lo avresti detto, ma i peperoni sono poveri di calorie, oltre che ricchi di vitamine e sali minerali. Questa verdura aiuta a bruciare le calorie dell’organismo, mentre la capsaicina - uno degli alcaloidi responsabili della maggior parte della "piccantezza" dei peperoncini, e presente in minima parte anche nei peperoni - aiuta ad aumentare la temperatura del corpo e a favorire così la perdita di peso.

Spinaci

Gli spinaci sono una ricca fonte di proprietà nutritive, tra cui le vitamine A, C, E, K, B1, B2 e B2, oltre al ferro, magnesio e calcio. Questa verdura, molto semplice da preparare, è un ottimo contorno da abbinare a carne o pesce, meglio ancora se consumata cruda o saltata in padella.

Pomodori

Ultima verdura, ma non meno importante: i pomodori. Ricchi di antiossidanti, vitamine A, B, C, B3 e K, oltre che i minerali come fosforo, calcio, zinco e magnesio, i pomodori sono i tuoi alleati per una dieta sana ed equilibrata, perchè hanno anche pochissime calorie (20 per 100 grammi). Li puoi preparare in insalata o in un gustoso succo di pomodoro per un aperitivo dietetico e salutare.