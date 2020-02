Quattro maschere naturali che fanno bene al tuo viso

Vuoi prenderti cura della tua pelle con prodotti naturali? Scopri 4 maschere viso infallibili che daranno subito luminositià ed idratazione al tuo viso.

1. Maschera con miele e caffè

Armati di miele e caffè e prepara una super maschera idratante. Il miele renderà a tua pelle molto morbida, mentre il caffè fungerà da scrub naturale e pulirà i pori del viso.

Come prepararla: mischia un cucchiaino di miele (qualsiasi) con due cucchiaini ben riempiti di caffè macinato, poi lascia a riposo per cinque minuti... e il gioco è fatto!

2. Maschera con miele e limone

Se hai voglia di una ventata di freschezza, e al tempo stesso vuoi liberarti dei punti neri, la maschera viso al miele e limone fa al caso tuo.

Come prepararla: mescola un cucchiaio di miele e un cucchiaino di succo di limone appena spremuto, un paio di volte a settimana. Il tempo di riposo sul viso è di appena cinque minuti: in questo periodo non esporti al sole.

3. Maschera con limone e yogurt

Se vuoi illuminare la pelle, prova invece la maschera con succo di limone e yogurt bianco. Questo trattamento è mirato a valorizzare i lineamenti del tuo viso con delle proprietà rivitalizzanti.

Come prepararla: mischia due cucchiai di succo di limone con 2 cucchiai di yogurt naturale e lascia agire per 5 minuti sul viso. Poi risciacqua con acqua calda.

4. Maschera con gel di Aloe e curcuma

Hai la pelle grassa? Prova allora la maschera con gel di Aloe e curcuma. Scoprirai una soluzione naturale per eliminare il sebo in eccesso.

Come prepararla: mischia due cucchiaini di gel di Aloe Vera e un cucchiaio di curcuma e lascia agire sul tuo viso per 10 minuti, per poi risciaquare.

Credit Pixabay @ John Tekeridis