Maschere fai da te per capelli: ecco le migliori

Se desideri dare una nuova luce ai tuoi capelli spenti, o se invece hai esigenza di rafforzarli, scopri subito tre maschere naturali che daranno una nuova vita alla tua chioma. Tutte preparate con elementi naturali, senza parabeni nè sostanze chimiche. Provare per credere.

1. Maschera all'olio di oliva e rosmarino

Sembrano quasi gli ingredienti per un piatto, ma l'olio d'oliva e il rosmarino sono i tuoi alleati perfetti per avere capelli idratati e profondamente nutriti: un vero toccasana per le chiome secche! L’olio di oliva, infatti, è ricco di sostanze nutrienti utili ai capelli stressati e rovinati, mentre l’olio essenziale di rosmarino è un rinforzante e remineralizzante.

Come prepararla: unisci 30 ml di olio evo e 10 gocce di olio essenziale di rosmarino. Distribuisci la miscela su cute e capelli umidi, lasciando agire per almeno un’ora. Sciacqua quindi con acqua e con uno shampoo delicato.

2. Maschera allo yogurt e olio di oliva

Ancora l'olio di oliva, questa volta insieme allo yogurt, per una super maschera naturale dall'effetto illuminante.

Come prepararla: prendi un vasetto di yogurt bianco e uniscilo a uno o due cucchiai di olio evo. Mescola il tutto e stendi sui capelli. Lascia in posa per almeno un’ora e quindi risciacqua abbondantemente.

3. Maschera alla banana

Se hai i capelli sfibrati e che si spezzano, questa maschera fa davvero al caso tuo. La banana è infatti ricca di vitamine e sali minerali che rigenererano la fibra del capello, rinforzandolo.

Come prepararla: taglia a pezzi una banana e schiacciala fino a ottenere una purea. Aggiungi quindi due cucchiai di olio evo e qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Applica quindi il composto in modo uniforme sui capelli e lascia in posa 20 minuti. Infine, risciacqua abbondantemente con uno shampoo.

