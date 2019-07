Tutti i benefici dell'olio di cocco

Dalla cucina all'estetica, fino al benessere psicofisico, ecco tutte le propriterà e gli utilizzi di questo olio magico.

Proprietà e benefici dell’olio di cocco

L’olio di cocco viene estratto dall'omonimo frutto e ha una consistenza cremosa, quasi burrosa. La sua produzione è ampiamente sviluppata in India, Filippine e Indonesia, e da lì questo prodotto è giunto fino in Occidente dove viene impiegato in ambito cosmetico e culinario.

Così come l'olio di argan ,anche l’olio di cocco ha tanti benefici per la nostra bellezza:

può essere usato come olio da massaggio

per curare e alleviare rossori cutanei e dermatiti

unito a un po' di zucchero diventa uno scrub fai da te naturale

può essere usato come crema idratante naturale

è un ottimo balsamo labbra

può essere usato come trattamento pre-shampoo, per nutrire i capelli sfibrati

ottimo anche come dopo barba

si può usare come struccante naturale per viso e occhi

è efficace per prevenire le smagliature

si può usare come olio per ammorbidire le cuticole e come crema mani

Olio di cocco: valori nutrizionali

L’olio di cocco ha un alto contenuto calorico, per circa 100 gr apporta più di 800 kcal; quindi, è poco indicato per chi segue un regime alimentare ipocalorico.

Trattandosi di un olio ha un altissimo contenuto di grassi saturi, per tale ragione molti medici lo considerano dannoso per la salute, in modo particolare per chi ha problemi cardiocircolatori, in quanto aumenta i livelli di colesterolo nel sangue.

La maggior parte dei medici, inoltre, sconsiglia l’uso dell’olio di cocco in cucina, che va sostituito con il classico olio extravergine di oliva.

Olio di cocco in cucina

Nonostante sia sconsigliato, l’olio di cocco è ampiamente usato in ambito culinario soprattutto come sostituto del burro.

Questo ingrediente è impiegato sia nella preparazione di dolci sia nella preparazione di ricette salate etniche, ma anche per ricette crudiste.

Dove trovare l'olio di cocco a Milano