Ciclismo, le regole d'oro per lo stretching

Non molleggiare: lo stretching è un lavoro di tipo statico, che utilizza la forza di gravità come principio

Il dolore non è un obiettivo: allungare un muscolo fino a provare il dolore, a sentire dolore a tendini e articolazioni è sbagliato. Una sensazione di piacevole tensione è da percepire, poiché presuppone che il muscolo stia lavorando, ma deve rimanere sempre sopportabile. Un buon modo per fare stretching correttamente, è coinvolgendo un compagno: se mentre durante l’allungamento si riesce comunque a chiacchierare, la pratica è giusta!

Nessuna posa strana per ottenere risultati: non è utile basarsi su video di Youtube di atleti capaci di pose contorsioniste per provarle a ripeterle a casa: sicuramente per un non agonista l’esito non sarebbe dei migliori. Si consigliano pose semplici che ci portano ad allungare i muscoli.