Amuchina, come prepararla in casa

Amuchina fatta in casa, la ricetta

L'Amuchina è a base di alcol etilico, ipoclorito di sodio diluiti in acqua in percentuali specifiche in base ai diversi utilizzi che ne vengono fatti. Proprio partendo da questi ingredienti, è possibile realizzare un disinfettante per mani fai da te.

Di seguito la ricetta:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo, acquistabile in farmacia a pochi euro) al 98%

acqua distillata oppure acqua bollita e raffreddata fino ad arrivare ad 1 litro

Si conserva in bottiglia di plastica o vetro, da tappare bene.

Come disinfettare le mani

Per essere realmente efficace l'alcol etilico non va usato puro, ma diluito in acqua in percentuale non inferiore al 75% e su mani pulite, prive di incrostazioni e soprattutto asciutte. Nella ricetta non manca la glicerina, che aumenta la densità del prodotto evitando che scivoli via dalle mani. L'acqua ossigenata, infine, serve ad eliminare eventuali spore batteriche non uccise dall'alcol.

Per una corretta igiene, Il Ministero della Sanità specifica che è indispensabile lavare spesso le mani, almeno per 40-60 secondi, o passare l'igienizzante (Amuchina o simili) per almeno 30-40 secondi. E' proprio lavandosi le mani, infatti, che si evita la trasmissione del virus alle mucos e. Si sconsiglia, inoltre, l'uso eccessivo di questi disinfettanti a base di alcol etilico che, con il tempo, seccano la cute.

Come disinfettare le superfici

L'amuchina è consigliata anche per igienizzare le superfici di casa: mensole, pavimenti, piani di cucina Per disinfettare queste superfici serve una soluzione a base di ipoclorito di sodio all’1%: ossia 99% di acqua e 1% di candeggina, come è chiamato comunemente l'ipoclorito di sodio per il suo potere sbiancante, oltre che di funghicida.

Per igienizzare efficacemente, il prodotto va lasciato agire dai 5 ai 15 minuti. Questa soluzione non è indicata per le mani.