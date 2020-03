Con questi trucchi ti prendi cura dei tuoi capelli in poche mosse

In un momento di emergenza nazionale la primavera è comunque arrivata, e probabilmente molti di noi se lo sono dimenticato, stando in casa tutto il giorno e avendo di fatto stravolto le nostre abitudini quotidiane. In questa guida spieghiamo come prendervi cura dei vostri capelli e della vostra pelle anche in casa, con pochi semplici accorgimenti.

Stop a fumo e alcol

“Lo stress, ma anche uno stile di vita scorretto, con consumo eccessivo di fumo e alcolici, nonché un’alimentazione povera di vitamine e minerali condizionano in maniera negativa il modo in cui il nostro corpo affronta questo particolare periodo dell’anno” spiega la dott.ssa Giovanna Geri, farmacista, nutrizionista e co-fondatrice della startup Vitamina, la prima piattaforma italiana di integratori alimentari 100% made in Italy e consegnati a domicilio.

Come affrontare il periodo di transizione con le vitamine

Proprio in un periodo delicato e di transizione esistono alcuni accorgimenti, tanto semplici quanto importanti, che possono aiutarci ad affrontare al meglio le nostre giornate. “Arricchire la dieta con numerose porzioni di frutta e verdura giornaliere, per garantire il giusto apporto di vitamine, minerali e antiossidanti - consiglia l’esperta di Vitamina - evitare l’utilizzo di prodotti cosmetici non adatti al nostro tipo di capello, pelle o unghia e trattamenti troppo aggressivi e ultimo, ma non meno importante: integrare la proprio dieta con integratori alimentari specifici”.

“In questo periodo non dovrebbero mancare le vitamine del gruppo B - essenziali per la struttura e la difesa della pelle e dei capelli – e, in particolare, la biotina, o vitamina B8 che, oltre a prevenire la caduta dei capelli, è fondamentale anche per pelle e unghie, in quanto regola la

produzione di sebo e sembra aumentare lo spessore delle unghie - aggiunge la dott.ssa Geri di Vitamina - La vitamina C, poi, rinforza la pelle donandole tono ed elasticità, poiché promuove la naturale sintesi di collagene, oltre a contrastare il danno indotto dai radicali liberi e favorire

la riossigenazione del bulbo che permette al capello di crescere sano. In sinergia con lo zinco, infine, riduce i danni da raggi UV e da stress ossidativo cellulare, che causano invecchiamento cutaneo”.