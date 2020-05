Come non affaticare gli occhi davanti al pc

4. Sbattere gli occhi

Per mantenere gli occhi lubrificati adeguatamente bisogna sbattere spesso gli occhi, cosa che invece tendiamo a effettuare di meno davanti allo schermo. In alternativa si possono usare anche le lacrime artificiali per mantenere gli occhi maggiormente lubrificati.

5. Fare una pausa

Infine, ultimo ma non meno importante, bisognerebbe staccarsi dallo schermo ogni 20 minuti e fare una passeggiata anche breve per riposare gli occhi e il corpo. Se questo non è possibile, è importanti fare almeno una pausa ogni 15 minuti di uso continuo del pc, fissando un punto distante per circa 20 secondi, così da aiutare gli occhi a focalizzarsi su altro.