Come sconfiggere l'insonnia e dormire bene

Molte persone soffrono di insonnia e hanno difficoltà a dormire bene. L'ansia quotidiana costituisce il motivo principale nell'originare questo disturbo del sonno, insieme a malattie del sistema nervoso, rumori esterni e sedentarietà. Esistono però dei rimedi naturali che aiutano a dormire meglio e a rilassarsi: li scopriamo insieme in questa guida dedicata.

Che cosa fare per dormire bene

Iniziamo dagli sport: lo yoga e il pilates aiutano il corpo a rilassarsi, aiutando a distendere i muscoli, liberando la mente e soprattutto alleviando ansia, stress e preoccupazioni.

Anche bere un bicchiere di latte caldo prima del riposo notturno aiuta a dormire meglio, poichè il latte contiene un amminoacido essenziale in grado di esercitare una modesta azione sedativa naturale.

Esistono dei trucchi anche in camera da letto per sconfiggere (o almeno ridurre) l'insonnia: tingendo le pareti di verde, infatti, ci si rilassa maggiormente, così come profumando l'ambiente con una essenza alla lavanda. Non solo: se si presta attenzione alla temperatura della camera da letto, evitando un eccesso di caldo o di freddo, si agevolerà l'addormentamento.

Anche andare a dormire circa sempre alla stessa ora - preferibilmente entro la mezzanotte - aiuta a dormire bene, così come fare un bagno caldo: un rimedio piacevole e rilassante contro l'insonnia.

Cosa non fare

Per dormire bene ed evitare di soffrire di insonnia esistono però anche delle azioni da evitare, come per esempio fumare, poichè la nicotina è uno stimolante. Soprattutto, è bene evitare di assumere farmaci ipnotici-sedativi senza prescrizione medica: non sempre, infatti, l'insonnia necessita di farmaci per essere curata.

Infine, per quanto non sia sempre facile, è consigliabile andare a letto rilassati, cercando di arginare ansie e preoccupazioni fuori dalla camera da letto.

Dove praticare yoga a Milano

- Spazio Garibaldi 77, Corso Garibaldi, 77

- City Zen, Via S. Francesco D'Assisi

- Centro Studi Yoga, Via Giosuè Borsi, 3,