Per gli ‘over 65’ farmaci e parafarmaci arrivano a casa, gratuitamente con LloydsFarmacia

LloydsFarmacia, insegna del gruppo Admenta Italia da sempre attenta alle esigenze dei clienti, presenta un nuovo servizio a sostegno della fascia di popolazione più fragile: nei tre mesi più freddi dell’anno, per gli over 65 arriva la consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci.

A Milano, per tutto dicembre 2019 fino al 29 febbraio, tutti gli ‘over 65’ che lo desiderino potranno prenotare telefonicamente farmaci e parafarmaci dalla LloydsFarmacia più vicina e riceverli comodamente a casa. Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Per attivarlo, basta effettuare un primo e unico accesso alla LloydsFarmacia più vicina. Elenco completo al LINK https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare

Con il documento di riconoscimento sarà possibile attivare il servizio di prenotazione e consegna gratuita dell’ordine a domicilio. Se necessario, il servizio di consegna - curato dalla società incaricata Pharmap - prevede inoltre, su richiesta del cliente, il ritiro della relativa ricetta, presso il medico di medicina generale di riferimento e la consegna presso la farmacia prescelta. Il servizio, rivolto alla fascia di popolazione particolarmente soggetta a patologie croniche e relativa assunzione farmaci, vuole sostenere concretamente l’aderenza alla terapia: un tema sempre più centrale e fondamentale per la salute del paziente e la spesa pubblica. Sono circa 13.8 milioni gli ‘over 65’ censiti ai primi del 2019 in Italia (dati ISTAT). L’Italia è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone (fonte ISTAT 2018) e il primo in Europa, seguono Finlandia e Grecia (Eurostat 2018). La condizione di policronicità (compresenza di due o più patologie croniche) riguarda un anziano su 4. (Rapporto 2016-2018 Istituto Superiore di Sanità)

L’iniziativa, che coinvolge un totale di 88 LloydsFarmacia a Milano, prende le mosse dal progetto welfare - che prevedeva fra l’altro proprio la consegna gratuita a domicilio - promosso la scorsa estate dal Comune di Milano e LloydsFarmacia ed è realizzata con il contributo di Bayer Italia. In questo caso, il focus è dedicato ai freddi mesi d’inverno.

“La consegna a domicilio di farmaco e parafarmaco è uno dei sempre nuovi servizi, disponibili in tutte le LloydsFarmacia, quale presidio socio-sanitario in costante evoluzione sul territorio. Si tratta di servizi creati con l’obiettivo prioritario di facilitare l’accesso alle terapie e l’aderenza terapeutica. Sono vere e proprie sfide, che sappiamo essere cruciali, in considerazione anche del progressivo invecchiamento della popolazione e del relativo incremento della cronicità.” commenta Domenico Laporta, Amministratore Delegato Gruppo Admenta Italia “Sono queste le premesse che ci hanno portato, grazie alla partnership con Bayer Italia, a rendere disponibile questo servizio gratuitamente a tutti gli ‘over 65’, nei tre mesi più freddi dell’anno. Pensiamo possa essere un concreto aiuto e uno stimolo in più a rispettare le necessarie indicazioni del proprio medico curante. Come LloydsFarmacia confermiamo il pieno impegno nel proseguire e sviluppare, con questa e altre iniziative, il nostro percorso al servizio di salute, benessere e prevenzione, in integrazione e network con tutti gli operatori del settore.”

“Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in molti paesi Europei” - commenta Alberto Bocca, Head of Established Products di Bayer “In Italia sono circa 6 milioni le persone a rischio, e soprattutto non tutti sono consapevoli di esserlo. Questi numeri ci danno la conferma che in Italia serve ancora tanta informazione perché non c’è sufficiente consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio cuore. In Bayer siamo da sempre in prima linea quando si parla di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, come dimostrano le diverse iniziative messe in atto, prima fra tutte la campagna "Il battito del cuore" con Luca Carboni. Anche la non aderenza terapeutica, in termini di abbandono e discontinuità, rappresenta un fattore di rischio occulto che riduce l’efficacia dei trattamenti, anche preventivi. Per questi motivi abbiamo deciso di sponsorizzare oltre al Social Camper, il progetto di sostegno all’aderenza che offre nelle farmacie Lloyds il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci per gli over 65.”