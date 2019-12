Tre rimedi infallibili contro il freddo

Se l'inverno porta con sè il Natale e, spesso, anche la neve, i milanesi freddolosi accusano invece le basse temperature, e a volte non conoscono bene i rimedi davvero efficaci per combattere la fastidiosa sensazione di avere sempre freddo. In questa guida scopriamo tre trucchi infallibili e non sempre conosciuti - oltre al classico consiglio di indossare indumenti di lana - per godersi in serenità (e al caldo) anche la stagione più fredda dell'anno.

1. Tenere attivo il metabolismo

Ebbene sì, per non avere freddo occorre tenere il proprio metabolismo acceso. Questo non significa trascorrere intere giornate in palestra, ma semplicemente accelerare il cuore anche solo per pochi minuti più volte al giorno. Come? Salendo una o due rampe di scale a piedi, oppure fare uno scatto di corsa di poche centinaia di metri. Basta poco, ma questo semplice accorgimento aiuta a tenere in moto il metabolismo, generando più energia e calore.

2. Fare un pediluvio

Può sembrare scontato ma non lo è: se non si ha abbastanza tempo per una doccia calda, un pediluvio può davvero salvare dal freddo. Riempite un catino con dell'acqua calda, immergete i piedi per 5/10 minuti, e tutto il vostro corpo ne trarrà beneficio. Se poi aggiungete all'acqua un po' di sale marino integrale e qualche goccia di olio essenziale, godrete anche di un ottimo effetto relax.

3. Portare con sè un thermos

Se volete essere avvolti da una piacevole sensazione di calore, non dimenticate di portare con voi un thermos: una bevanda calda può fare la differenza! Preparate già al mattino una tisana calda, magari allo zenzero, e il freddo sarà solo un lontano ricordo.

Dove acquistare tisane naturali a Milano

. Erboristeria Il Melograno, Corso Lodi, 54

. Erboristeria Mediolanum, Via Alessandro Volta, 7

. Argilla Erboristeria, Via Plinio 7