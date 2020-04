Bolognini (Lega): “Il Comune di milano pensi prima all'economia, poi alle piste ciclabili”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Perplessità nella Lega per il progetto di una pista ciclabile in corso Buenos Aires, a Milano, che si uniscono al grido d'allarme di Confcommercio, i cui dati sull'economia e sul commercio a Milano mostrano una perdita di quasi 1,5 Miliardi per il solo mese di marzo. Il Commissario della Lega a Milano Stefano Bolognini ha così commentato la questione, affermando che “è’ incomprensibile che, nonostante l’economia a terra a causa del coronavirus, come hanno dimostrato i dati diramati oggi da Confcommercio, per il Comune di Milano la priorità sia una pista ciclabile in corso Buenos Aires che, peraltro, danneggerebbe ulteriormente le attività commerciali”. Bolognini ha poi proseguito affermando che, “invece delle piste ciclabili, sicuramente utili, ma non prioritarie, il Comune dovrebbe pensare, per esempio, a sistemare le aree attrezzate per i mercati ambulanti, in modo tale da creare condizioni di sicurezza per tutti, sia venditori, sia clienti, e permettere che le attività economiche in quegli spazi possano riprendere non appena sarà possibile”.