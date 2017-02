Buccinasco, prolungamento del metrò: la battaglia continua

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Abbiamo ritenuto necessario e inderogabile procedere con una richiesta formale indirizzata all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia Dott. Alessandro Sorte volta a richiedere, quanto prima, l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione Lombardia e il Comune di Milano per la predisposizione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica relativa al prolungamento della linea M4 al Sud Ovest Milano. Evidenziamo che la richiesta di approvazione di tale schema di accordo, peraltro già recentemente approvato nel contesto di estensione della linea M5 ai comuni del Nord Milano, è ulteriormente motivata dal fatto che tale ipotesi progettuale è già stata prevista nel PGT approvato dal Comune di Milano nel 2012, nel PUMS approvato dal Comune di Milano nel 2015 e nel PMRT approvato dalla Regione Lombardia nel 2016. Estendere la linea M4 ai territori del Sud Ovest Milano significherebbe non solo migliorare la qualità della vita e degli spostamenti di un consistente numero di cittadini, ma comporterebbe significative esternalità positive in termini di minore traffico cittadino e di minori livelli di inquinamento. Desideriamo infine ringraziare il vice sindaco ed assessore ai Trasporti del Comune di Buccinasco Rino Pruiti per il costante sostegno e supporto fornito alle iniziative del nostro Comitato e restiamo peraltro in attesa di capire se altre forze politiche del territorio intendano supportare concretamente le nostre motivate istanze. Comitato Civico M4 Referenti: Massimo Gigliotti - Stefano Conigliello - Davide Salesi contatto email: comitatom4@outlook.it https://www.facebook.com/Comitato-Civico-M4-797115237093285/

