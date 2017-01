Call for artists, altri mondi 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Associazione ETC, COMIN e Tempo per l'infanzia, con il contributo di Cascina Martesana e Fondazione Cariplo promuovono il progetto fotografico Altri Mondi, declinato su progettualità triennale, volto alla valorizzazione antropologica, sociale e culturale. Uno sguardo alla pluralità del mondo in tutte le sue diversità e accezioni. Una ricerca tra i luoghi di appartenenza e le realtà sconosciute. Si invitano tutti i cittadini e gli artisti interessati a esporsi ed esporre il proprio punto di vista attraverso la fotografia, partecipando al bando; dopo il primo ciclo di mostre durante la stagione 2016 che ha sviluppato il tema Il Viaggio, paesaggi sociali, sono ancora aperte le selezioni per le prossime stagioni: Maggio - Dicembre 2017 Il volto, ritratti del mondo Il volto inteso come aspetto esteriore, riflesso della realtà interiore. Il ritratto dell'identità, attraverso la ricerca della vera natura di luoghi e persone. Gennaio - Settembre 2018 L'orizzonte, equilibri della natura La linea che divide la terra dal cielo, limite e tramite dell'infinito, come punto di equilibrio tra risorse naturali e intervento dell'uomo. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti, senza limiti di età. Le opere potranno rappresentare, paesaggi, persone, architetture, oggetti, momenti e dettagli che diano risalto agli aspetti del tema proposto, in bianco e nero e/o a colori. La domanda di partecipazione e il materiale fotografico per la stagione 2017 utile alla selezione dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica inmostra@cascinamartesana.com entro venerdì 20 gennaio 2017. Info: www.cascinamartesana.com