Capodanno in dirigibile al Teatro degli Arcimboldi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Steam è l’ultima sorprendente creazione della compagnia torinese che con intelligenza, creatività, tecnologia e innovazione, mescola danza e alta acrobazia a momenti di pura poesia visiva. Lo spettacolo è ambientato in una sorprendente aerostazione del futuro, da dove partirà lo Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito. STEAM non mancherà di affascinare grandi e piccini che decideranno di trascorrere l’ultimo giorno del 2019 con le strabilianti acrobazie volanti dei SONICS. A mezzanotte il brindisi con la compagnia per un Capodanno all’insegna del viaggio perché tutti viaggiano per un motivo e tutti hanno un motivo per viaggiare! Possibilità di apericena in teatro dalle ore 20.30. (a 18 euro cad.) Posti limitati con prenotazione al tel. 3661043093 CIRCUITO DI PREVENDITA TICKETONE In rete e in tutti i punti vendita Ticketone www.ticketone.it