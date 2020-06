Come avere luce naturale in casa e far sembrare gli spazi più ampi

Ami la luce e gli ambienti spaziosi? Allora questa guida fa al caso tuo. Vivere in una casa luminosa permette infatti all’appartamento di sembrare più grande, e dona a chi ci vive maggiore senrenità e senso di ampiezza.

Non solo: una casa ben illuminata permette di risparmiare in bolletta e di trarre vantaggi anche da uun punto di vista economico.

Ecco allora alcuni trucchi e consigli pratici per sfruttare al meglio gli spazi e i colori.

Le finestre

Le finestre sono il fulcro della casa, permettono di far entrare l’aria all’interno degli ambienti, ma soprattutto consentono di far entrare luce naturale dall’esterno. In questo caso è quindi meglio scegliere un modello minimal con una struttura poco ingombrante, come quelle con alzata scorrevole, che riducono al minimo il profilo dell’anta all’interno del muro per usufruire in pieno della superficie vetrata.

Gli specchi

Gli specchi permettono di dare profondità allo spazio, soprattutto se montati vicino alla finestra o sul lato opposto: in questo caso la luce rifletterà sulla superficie e aumenterà l’illuminazione interna.

La pittura

Se vivete in ambienti piccoli e poco illuminati, le tinte da prediligere sono quelle chiare e neutre.

L'arredamento

Per far sembrare una stanza più grande e luminosa è meglio scegliere mobili dalle tinte chiare con particolari più accesi, per non appesantire la camera.

Eliminare gli alberi

Se si ha a disposizione un terrazzo o un giardino, sarebbe preferibile potare spesso i rami troppo lunghi per avere sempore una visuale libera non oscurata.