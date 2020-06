Soluzioni in casa: trucchi salvaspazio per sfruttare gli ambienti piccoli

Avere spazio in casa è fondamentale, soprattutto nei bilocali e nelle mansarde.

Le soluzioni per sfruttare bene lo spazio non mancano: dai mobili ai letti contenitori, fino alle pareti attrezzate, ecco tutti i consigli per usare al meglio lo spazio.

Cucina

La cucina è la stanza della casa in cui si cerca la comodità, quindi i mobili salvaspazio non possono mancare. In questo senso, mensole e ripiani sono perfetti per conservare piatti e bicchieri.

Gli amanti della cucina sanno bene l’importanza degli utensili, quindi per non rinunciare a nulla, possiamo ricorrere alle barre con magneti su cui appendere tutto ciò che ci serve per cucinare.

In alternativa possiamo optare per un tavolo con rotelle da spostare in base alle necessità. Se lo spazio è molto piccolo, un’alternativa è il tavolo con le sedie richiudibili da aprire all’occorrenza e per occupare poco spazio quando non lo utilizziamo lo possiamo appendere ai ganci a muro.

Camera da letto

Anche in camera da letto bisogna ottimizzare gli spazi. Come? Iniziando dal letto contenitore, in grado di conservare al suo interno coperte e lenzuola recuperando spazio.

Se non abbiamo lo spazio sufficiente per un comodino possiamo optare per il modello con testiera funzionale dove sistemare libri e giornali.

Per la camera dei piccoli, scegliete invece il modello a castello o a ponte, così da avere due letti che occupano la superficie di uno.

Bagno

Per il bagno, opta per un lavandino con mobile contenitore, e per avere un angolo dove riporre gli asciugamani scegli lo scaldasalviette. Come stendibiancheria, invece, prediligine uno richiudibile che permette di avere la biancheria asciutta occupando poco spazio.

Salotto

Anche in soggiorno i muri devono essere ottimizzati, quindi possiamo scegliere di installare una parete attrezzata alternato ripiani chiusi, in cui conservare le cose preziose e mensole a vista su cui sistemare libri o vinili perfetti per recuperare spazio e dare un aspetto dinamico alla stanza.