Casseforti invisibili: come nascondere soldi e oggetti preziosi in casa

Con i ladri d'appartamento non si può mai star tranquilli. Ecco perché oltre ad avere un buon sistema di video-sorveglianza con tanto di allarme in casa, bisognerebbe anche dotarsi di qualche protezione in più facendo installare una cassaforte a prova di ladro. Poiché non sempre basta una mattonella o un materasso per tenere al sicuro i propri gioielli e soldi, vi diamo alcuni consigli su come proteggere tutti i beni più cari e preziosi in modo semplice ed efficace.

Nascondere i soldi "troppo bene" può essere controproducente: un ladro è in grado distruggere la casa mentre cerca le banconote o gli oggetti di valore che avete nascosto, creando un danno di gran lunga superiore ai beni che cercavate di salvare. Per sentirvi più protetti - e senza bisogno di dover spendere un patrimonio - sono in commercio specifiche casseforti che si nascondono nei luoghi più impensabili di casa. A prima vista sembrano semplici mensole o griglie per l'areazione ma in realtà sono casseforti invisibili: un nascondiglio ingegnoso a prova di ladro che sfrutta elementi comuni presenti nelle nostre abitazioni.

Anche un rapinatore scaltro avrà difficoltà a trovarle. Le casseforti invisibili funzionano con un sistema a lettura ottica: in altre parole, al loro interno è collocato un dispositivo che apre la cassaforte soltanto se si mette vicino la scheda ottica corrispondente. Si attivano attraverso l’impiego di schede magnetiche che funzionano come chiavi segrete: avvicinando la tessera al lettore ottico della finta griglia o della finta mensola si apre lo scomparto segreto dove si possono contenere gioielli, prezioni, soldi e documenti di un certo valore.