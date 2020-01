Come proteggere i contatori dal freddo

In queste giornate di freddo milanese è importante proteggere i contatori in casa, per evitare perdite o mancanze d’acqua. Scopriamo quindi insieme, in questa guida, come proteggere i contatori dell'acqua.

Come proteggere i contatori dell'acqua

- Usare materiali isolanti: tra i materiali isolanti più adatti consigliamo il polistirolo e il poliuretano espanso, che isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno.

- Non utilizzare giornali o panni in stoffa: questi materiali, infatti, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione.

- Proteggere anche le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore.

- Infine, in presenza di contatori collocati nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, o se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d'acqua.