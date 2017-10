Deghishop. Tutto quello che cerchi!

Esistono numerose ragioni per affidarsi a Deghi quando si tratta di arredare gli spazi del proprio bagno, e in generale della casa.

L'esperienza di quest'azienda sul mercato delle vendite online consente, oggi, di personalizzare l'installazione di ogni arredo con la massima precisione, in base alle esigenze personali e costruttive.

Un gruppo di esperti al servizio del cliente è disponibile online (e offline) tutti i giorni.

Che sia una ristrutturazione o un arredo ex novo, su Deghishop.it si trovano davvero moltissime soluzioni oltre che numerose ispirazioni.

Il punto di forza di questo negozio online è certamente il suo magazzino: oltre 14 mila metri quadrati di merce in pronta consegna, e cioè in 48 ore direttamente a casa tua.

Qualche anno fa sarebbe stato assurdo pensare di osservare da uno schermo una vasca da bagno, desiderarla, acquistarla e riceverla soltanto due giorni.

Oggi questo è possibile.

L'Italia è sempre più connessa.

Tutti noi accediamo quotidianamente a internet da mobile o da computer fisso. In un certo senso, gli italiani vivono online.

Internet è il fulcro della maggior parte delle nostre attività, lavorative e ricreative.

Internet è comunicazione, informazione, scambio o scontro di idee, incontro di nuove culture.

E internet significa anche acquistare comodamente dal divano di casa, qualsiasi cosa.

In un mondo liquido come quello in cui viviamo, sempre più italiani scelgono gli acquisti online per prodotti particolarmente delicati - come i cristalli dei box doccia - o particolarmente voluminosi - come vasche da bagno o piscine.

Per questa ragione dal 2012 a oggi Deghi ha creato un'intera gamma di prodotti e soluzioni all'avanguardia con lo scopo di seguire il cliente dalla progettazione alla posa dei materiali.

Una nuova generazione di marketers che si avvicina al cliente in punta di piedi, dando consigli utili e guidandolo nella scelta del mobile o del sanitario che può fare la differenza.

L'azienda Deghi, quindi, ha fatto un passo non facile, ma decisivo.

Ha scelto di entrare nelle case degli italiani con oggetti d'arredamento di design, ma che non rinunciano mai a un prezzo conveniente.

E se nel 2012 si cominciava a capire l'importanza della presenza su internet delle aziende e, soprattutto, delle vendite online, non possiamo dimenticare che in piena crisi economica, tutto il mondo ha fatto una scelta.

Oggi Deghi Srl conta più di 50 dipendenti.

Una grande famiglia, disposta a dare il tutto e per tutto per la crescita del progetto. Un gruppo di giovani volenterosi, un grande gruppo unito da principi solidi e trasparenti.

Online, sì. Ma anche offline.

Deghi Srl è un'azienda dinamica.

Per il cliente in zona, quindi, il valore aumenta: il prelievo della merce ordinata online (o in sede con un operatore specializzato) può avvenire anche il giorno stesso dell'acquisto, direttamente in logistica.

Deghi è casa. Ti piacerà di sicuro!