Automazione in casa: tutti i benefici e i metodi per attivarla

L'automazione della propria casa continua a suscitare sempre maggiore interesse da parte dei proprietari di immobili. Spesso, infatti, automazione fa rima con domotica, ed è proprio l'aspetto tecnologico che incuriosisce inquilini, venditori e distributori. Questo perchè le tecnologie della domotica migliorano notevolmente la gestione della casa, in numerose situazioni tipiche della quotidianità. Scopriamo meglio il mondo dell'automazione in questa guida dedicata.

Automatizzare casa: perchè farlo

L'automatizzazione della propria casa aiuta notevolmente i gesti quotidiani, come aprire il cancello del garage, per esempio, oppure spegnere il riscaldamento del bagno. Spesso, inoltre, l'automazione permette anche di aumentare il livello di sicurezza e di risparmiare energia.

Come fare l'automazione in casa?

Gli inquilini possono scegliere diversi modi di automatizzare casa propria: per esempio è possibile automatizzare un solo dispositivo oppure operare su un sistema integrato dove tutto è collegato e connesso. In questo secondo caso, all'interno della propria abitazione si crea una vera e propria rete di dispositivi automatici. I proprietari di immobili possono scegliere se automatizzare casa in modo autonomo, per esempio con un timer all'impianto di riscaldamento o con un sensore solare che fa abbassare le tende da sole.

In alternativa, invece, è possibile acquistare prodotti smart fin dall'origine, come per esempio lavatrici che si comandano a distanza.

I dispositivi

Esistono diversi sistemi di automazione per la casa, scopriamo quali:

. Fili e senza fili: a seconda degli impianti, esistono modelli con o senza fili, come i sistemi di antifurto, o le porte di ingresso automatiche;

. Domotica: il concetto più moderno di automazione, capace di cambiare nel concreto la vita quotidiana agli abitanti di una proprietà. Nel caso della domotica, la tecnologia permette la gestione totale dei parametri di funzionamento.

. Installazioni fai da te: infine, è anche possibile trovare il modo per automatizzare parte dei normali dispositivi di casa, come le tende da sole o l'impianto di irrigazione.

Dove acquistare impianti di automazione a Milano

. Mingiox, Via G. Bottesini, 7

. Bang & Olufsen, Corso Garibaldi

. B. Tech, Via Carlo Bellerio, 7/A.