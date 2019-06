Tutti i modelli di frigorifero presenti sul mercato

Frigoriferi monoporta: questo frigorifero dispone di una sola porta. Al suo interno troviamo principalmente ripiani per conservare cibi ad una temperatura di 3 - 4 °C, quindi, non è presente nessun congelatore. Allo stesso tempo però, è possibile trovare una piccola “cella” adibita a congelatore. Questa è una tipologia di frigoriferi adatta ad attività professionali.

Frigoriferi combinati: in genere viene posto separato dalla cucina acquistata senza elettrodomestici. Le dimensioni di un frigorifero combinato sono nettamente maggiori rispetto a quelle di un frigorifero a doppia porta, risulta molto più grande la parte inferiore cioè quella destinata a funzionare come congelatore.

Frigoriferi side by side: è il più grande di tutti i frigoriferi, in genere dispone di due o quattro ante che si aprono “ad armadio” (da qui il nome “side by side”). La capacità può superare anche i 600 litri e di conseguenza il consumo di energia elettrica sarà necessariamente maggiore.