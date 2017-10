Una casa dotata di efficienza energetica vale di più

Risparmi e tutela dell’ambiente, un connubio che può essere sintetizzato in una semplice espressione: efficienza energetica. Non solo, l’efficienza energetica ha un peso non indifferente nelle compravendite immobiliari, è in grado quindi di influenzare il prezzo di vendita di una casa.

L’indagine dell’Istituto per la competitività

Quanto influisce l’efficienza energetica nelle compravendite immobiliari? Per rispondere a questa domanda è necessario attingere le dovute informazioni da un’indagine condotta da I-Com, l’stituto per la competitività, in collaborazione con Enea e Fiaip ovvero la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti. La ricerca svolta durante l’anno appena trascorso ha fatto emergere come un immobile dotato di impianti e caratteristiche a basso consumo abbia un riscontro positivo sul mercato notevole davvero notevole. Il campo di azione della ricerca è stato il numero totale delle transazioni immobiliari che 500 agenti hanno condotto nel 2016. Da qui i parametri di riferimento sono stati: numero degli immobili, tipologia e classe energetica.

Gli edifici dotati di efficienza energetica

La percentuale di edifici che rientrano nelle prime tre classi energetiche (A+, A e B) è passata da un valore pari al 3% ad uno pari al 7%. Una crescita avvenuta soprattutto nelle zone periferiche della città o per le nuove costruzioni. All’interno del centro storico o in caso di palazzi che appartengono alla sovrintendenza le modifiche per l’efficienza energetica sono ancora un lontano miraggio: troppi vincoli ne impediscono la messa in opera. Nelle periferie e nelle zone non centrali della città gli edifici ristrutturati con efficienza energetica rientrano in una percentuale che si avvicina molto all’11%. Gli edifici da ristrutturare, invece, poiché datati, hanno classi energetiche G o F: si parla di un patrimonio che si aggira intorno ai 90 punti percentuali.