I 5 errori da evitare quando si arreda casa

​Entrare in una casa vuota, aperta a qualsiasi tipo di personalizzazione e pronta per diventare lo specchio dell'anima di chi ci abita è sempre una bella emozione che si nutre del pensiero di poterla riempire finalmente con i mobili e gli accessori preferiti.

Tuttavia, il primo approccio con muri bianchi e stanze sgombere può risultare destabilizzante per quanti, inesperti di tecniche di arredamenti d'interni, possono incappare in qualche errore evitabile con delle accortezze iniziali.

1- Arredare prima di abitare. Lasciarsi prendere dall'entusiasmo di riempire subito la casa con i mobili e gli accessori più graditi può rivelarsi un grave sbaglio. Prima del trasloco completo occorre studiare la piantina, meditare sugli spazi e iniziare dal mobilio necessario, con la consapevolezza che solo abitando una casa si possono comprendere pregi e difetti.

2 - Troppi mobili. Il troppo storpia sempre, anche in questo caso. Affollare la casa di tavoli, credenze, quadri e suppellettili rischia di rendere caotico un ambiente che, per quanto grande, si ridurrebbe ad un'accozzaglia di oggetti senza senso.

3- Tonalità cromatiche scure. Scegliere una tonalità cromatica comune alle varie stanze darà carattere all'intero ambiente, ma se si opta per quelle scure occorre pensare a un'illuminazione adeguata che compensi l'atmosfera 'suggestiva' senza sfociare in un'eccessiva cupezza.

4- Tappeti e tende in base agli spazi. I tappeti grandi allargano l'ambiente, mentre quelli piccoli fanno notare maggiormente le dimensioni ridotte dell'ambiente. Le tende "a finestra" non rubano spazio, quelle classiche rimpiccioliscono un po': partire da queste piccole basi servirà per dare volume alle stanze.

5- Unico stile. Per evitare di 'annoiarsi' meglio mescolare diversi stili e contaminare i vari ambienti con pezzi di arredamento che "disturbino" la monotonia. In una cucina country, per esempio, disporre un piano lavoro in stile etnico o mettere in vista degli elettrodomestici moderni darà un segno di originalità a tutto l'insieme.