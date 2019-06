Il fascino del glicine e dove acquistarlo a Milano

Amato da adulti e da bambini, il glicine dà il megio di sè in primavera e in estate. Questa meravigliosa pianta rampicante viene coltivata nei giardini e sui terrazzi, grazie alla bellezza dei suoi fiori, molto eleganti, e al suo profumo intenso che affascina i proprietari di casa e i loro ospiti.

La fioritura del glicine va da aprile, con una crescita molto veloce che riesce ad illuminare gli esterni delle case e i giardini.

Coltivazione e potatura del glicine

Il glicine ama posizioni soleggiate, un terreno fresco e profondo, che sia ricco di elementi nutritivi. Particolarmente adatto ai terreni argillosi, si adatta comunque a qualunque altro tipo di terreno tranne quello calcareo. Richiede annaffiature moderate, che favoriscono una forma compatta ed una fioritura raccolta.

La potatura del glicine ha l'obiettivo da una parte di controllarne e indirizzarne la crescita rigogliosa, dall'altra di incrementare la produzione dei fiori. Sono consigliate due potature durante l'anno: una a luglio e ad agosto per stimolare la fioritura e dare alle piante un aspetto ordinato. L'altra durante l'inverno, dopo la caduta delle foglie, ma se il clima è troppo freddo ai primi tepori si accorciano i rami, lasciando almeno quattro o cinque gemme.

Il glicine cresce avvolgendosi sia in senso orario che antiorario intorno a qualsiasi supporto. Può raggiungere i 20 metri in altezza e i 10 orizzontalmente. Bisogna prestare un po' di attenzione alla sua forza: se avvinghiato ad una grondaia con il tempo può deformarla.

Un'altra avvertenza valida soprattutto per i bambini, ma non solo: i frutti deli glicine sono dei legumi e contengono semi velenosi. In tutte le parti della pianta è presente una saponina chiamata wisterina, che è tossica se ingerita e può causare vertigini, confusione, problemi di linguaggio, nausea, vomito, dolori di stomaco, diarrea e collasso ma la maggior concentrazione è nei semi, che hanno causato avvelenamento in bambini e animali domestici in molti Paesi, producendo gastroenterite da lieve a grave ed altri effetti.

Il glicine è una splendida pianta ornamentale che nel linguaggio dei fiori indica amicizia. Nelle filosofie orientali rappresenta la coscienza dell'uomo.

Alcuni vivai a Milano dove acquistare il glicine

. Oasi dei fiori, piazza Missori, 2

. Hobby Garden, Viale Cassala, 15

. Fratelli Ingegnoli, Via O. Salomone, 68