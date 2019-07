Come liberarsi di un nido di vespe

Combatti ogni giorno contro api e vespe in giardino? Niente panico! Scopri i rimedi naturali e chi contattare a Milano per liberarrti dei nidi.

Le operaie, le regine e i maschi senza pungiglione

Sono insetti di piccola dimensione, hanno il corpo nero a strisce gialle e spesso vivono in società. Le vespe come le api infatti non vivono mai da sole. Una colonia è così composta da femmine sterili operaie, una o più femmine fertili chiamate "regine" e infine maschi, presenti soltanto durante il periodo della riproduzione che coincide con la primavera. Solamente gli esemplari maschi sono privi di pungiglione, per tale ragione per la salute dell'uomo quelle più pericolose sono le femmine.

Un pericolo per l'uomo

I luoghi preferiti da questi insetti laboriosi sono le zone agricole, dove possono andare alla ricerca della loro amata polpa di frutta facendo così infuriare gli agricoltori che vedono messo in pericolo il loro raccolto. Questi piccoli volatili non attaccano naturalmente l'uomo, lo pungono esclusivamente quando si sentono minacciati. Nonostante questo possono rappresentare una minaccia concreta: la puntura di una vespa fa entrare in circolo una piccola dose di veleno che in caso di allergia può provocare una pericolosa reazione anafilattica. Per questo motivo è bene tenerle lontane dalla propria casa o dal proprio terreno agricolo.

Come rimuovere un alveare

Quando ci troviamo di fronte ad un alveare di vespe non possiamo risolvere da noi. Queste infatti potrebbero imbizzarsi, sentirsi minacciate e attaccare provocando uno shock anafilattico e, in alcuni casi, persino la morte. Per questo è bene ricorrere a tecnici specializzati. Chi preferisse il fai da te deve avere qualche piccolo accorgimento, come operare di notte, usare i guanti e curare con degli insetticida la zona dove le vespe hanno nidificato.

