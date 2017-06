Compravendita, il risveglio del mercato immobiliare

Una ripresa del mercato immobiliare c’è nei primi mesi del 2017. Tecnocasa e Tecnorete hanno volto lo sguardo al primo trimestre dell’anno. Secondo i loro dati, sono stati individuati dei segnali di ripresa che sono stati confermati dall’aumento della domanda, a sua volta stimolata da prezzi sostanzialmente stabili.

Pure i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate hanno messo in mostra ancora una volta il trend in crescita delle compravendite. Le transazioni immobiliari hanno segnalato un aumento dei volumi dell’8,6 per cento con un numero pari a 121.976. Rispetto al primo trimestre 2016 si registrano performance leggermente migliori per le metropoli (+9,9 per cento), per le Isole (+11,9 per cento) e per le regioni del Nord Italia (+9,6 per cento il Nord Est e +9,5 per cento il Nord Ovest). Il Centro registra un +7,9 per cento ed il Sud Italia +5,1 per cento.

Tra le grandi città il miglior risultato spetta a Firenze dove l’aumento delle compravendite è del 16,5 per cento, a seguire Genova con un aumento del 15 per cento e Milano con il 13,8 per cento. Roma ha un +10,2 per cento e Napoli un +4,8 per cento. A chiudere Venezia con +2,3 per cento.