Mutuo, tutto quello che c'è da sapere dalla A alla Z

Per ogni lettera dell’alfabeto una spiegazione. L’universo mutui è vasto e districarsi in un mare di informazioni è complicato. Ecco un glossario che spiega tutti i gli attori in causa: tutto quello che c’è da sapere sul mutuo dalla A alla Z.

Abitazione principale – Si indica con questo termine la casa in cui il cliente vive. E’ una definizione ripresa dalla legislazione fiscale e utilizzata dal fisco per alcune agevolazioni sulle imposte.

Ammortamento - Procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il pagamento periodico di rate

Centrale dei Rischi - Sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia nel quale vengono registrati i finanziamenti superiori a 30.000 euro. I dati contenuti in questo archivio sono riservati.

Estinzione anticipata: Chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale rimanente prima della scadenza fissata.

Euribor - Euro Interbank Offered Rate. Si tratta del tasso interbancario definito a livello europeo, che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile.

Eurirs o Irs - Euro Interest Rate Swap. Si tratta del tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso fisso.

Fideiussione - L’impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento di un debito di un’altra persona.

Finanziamenti denominati in valuta estera - Se il mutuo è in valuta estera, il cliente può convertirlo nella valuta in cui percepisce il reddito o nella valuta del paese in cui ha la residenza. Un mutuo denominato in Euro può essere considerato “in valuta estera” se, al momento della stipula del contratto, il cliente percepisce la parte principale del suo reddito in una valuta diversa.

Foglio contenente le Informazioni generali sul credito immobiliare - Documento che gli intermediari mettono a disposizione dei clienti per i contratti di credito immobiliare offerti e contiene molte informazioni utili.

Ipoteca - Diritto di garanzia su un determinato bene, normalmente un immobile. Quindi il proprietario, che ha richiesto il mutuo, può continuare ad abitare nel bene ipotecato, affittarlo o venderlo.

Merito Creditizio - l’intermediario svolge una valutazione approfondita del contraente per capire se è in grado di restituire il finanziamento.

Patto Marciano - La clausola che può essere concordata al momento della conclusione del contratto di mutuo prevede che in caso di mancato pagamento pari a 18 rate mensili, la banca acquisisce l’immobile.

Periodo di riflessione – Un tempo di sette giorni in cui il consumatore valuta le offerte proposte.

Perizia - Relazione effettuata da un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Pies (Prospetto Informativo europeo standardizzato) - Documento contenente informazioni personalizzate sul mutuo, necessarie per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato

Portabilità – La facoltà di estinguere il proprio mutuo tramite un nuovo finanziamento stipulato con un altro intermediario per un importo pari al debito residuo, anche

Rata - Pagamento che il cliente effettua periodicamente rispetto all’intera somma da saldare

Relazione notarile – Un documento che reca la firma del notaio e che stabilisce il proprietario reale dell’immobile.

Rimborso differito degli interessi – Il pagamento degli interessi che non rientra nelle rate

Rinegoziazione – Un accordo in cui le parti (mutuante e mutuatario) rivedono il contratto stipulato

Sofferenza – Si verifica quando il cliente non è in grado di pagare anche se non è stato ancora deciso da un tribunale ma le mancanze oggettive lo fanno di fatti ritenere “incapace a saldare”.

Spese di istruttoria - Costo delle pratiche e delle formalità necessarie all’erogazione del mutuo

Spread - Differenza fra il tasso di riferimento (per esempio l’Euribor o l’Eurirs) e il tasso di interesse concordato con il cliente.

TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale, indica il costo totale del mutuo su base annua

Tasso di interesse - Indice, espresso in percentuale, della misura del compenso (interessi) che spetta all’intermediario per l’erogazione del finanziamento.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) – Si tratta del asso in base al quale si calcola la soglia del tasso usurario, proibito dalla legge. Indica il valore medio del tasso effettivamente

Usura - Reato che consiste nel prestare denaro a tassi di interesse considerati illegali perché troppo elevati