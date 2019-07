Come pulire bene i pavimenti di casa

Pulire i pavimenti di casa è un'operazione tanto necessaria quanto a volte stancante, soprattutto quando non si utilizzano gli strumenti adatti. Scopriamo in questa guida come procedere al meglio, per avere pavimenti puliti e profumatissimi!

Sgomberare le stanze

Comincia a sgomberare una stanza, spostando i tappeti, appoggindo le sedie sul tavolo e raccogliendo tutte le cose da terra.

Aspirapolvere e scopa

I tuoi due alleati: se il pavimento è molto sporco, con la scopa o con l'aspirapolvere e ricordati di andare bene sotto i mobili e spostare quelli poco pesanti.

Il segreto? L'acqua bollente

Il detergente e disinfettante più efficace? La semplice acqua bollente, al più addizionata con aceto o qualche cucchiaio di alcool.

Fai una prima passata in tutta la stanza e apri 1-2 minuti la finestra : il pavimento asciugherà prima.

: il pavimento asciugherà prima. Se il pavimento è in parquet occorre usare poca acqua bollente o molto calda, perché l’acqua caldissima è già un potente sgrassante. Aggiungi 2 cucchiai di sapone liquido di Marsiglia e non usare mai l'ammoniaca!

I pavimenti in ceramica

La monocottura, la bicottura e il gres porcellanato sono tre tipi di ceramica, che p meglio pulire con elementi poco aggressivi, per non rovinarli.