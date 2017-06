Duecentomila euro sono pochi per comprare casa ma bastano per una da affittare

Duecentomila euro possono essere pochi per comprare una casa spaziosa nelle maggiori città italiane, ma secondo quanto segnala Tecnocasa possono bastare se si intenda comprare una casa da mettere a profitto, soluzione sempre più praticata in Italia.

A Roma con 200mila euro si comprano 66 metri quadri in media che nel centro si riducono a 37 o anche meno per il centro storico.

A Milano e Firenze 200mila euro equivalgono a 74 e 78 metri quadri, rispettivamente, ma calano a 34 e 60 in centro.

Palermo e Napoli consentono spazi più ampi per la stessa cifra: rispettivamente 170 metri quadri e 96.

Napoli è la città dove più è aumentato l’acquisto per investimento, passato dal 28% del 2015 al 41% del 2016, in particolare per gli immobili i nelle zone centrali, di pari passo con l’aumento dei turisti in città e col ribasso dei valori immobiliari. In forma molto più blanda il trend si registra anche a Palermo, designata capitale della cultura per il 2018 (con numerosi progetti di riqualificazione), e a Verona, città da sempre molto amata dai turisti soprattutto nel centro storico. A Milano la domanda per investimento è passata dal 18,2% del 2013 al 25,5% del 2016 ma al momento sembra prevalere la volontà di investire per destinare l’immobile ad affitti residenziali o a studenti, in grado di garantire introiti interessanti e continui.

I rendimenti immobiliari annui lordi da locazione residenziale sono saliti al 4,8% l’anno scorso dal 4,1% del 2013 e hanno fatto registrare aumenti più alti della media nazionale proprio a Napoli (dal 3,5% al 4,6%) e a Milano (dal 4% al 5% annuo lordo).