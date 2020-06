Come avere un garage in ordine?

Se possiedi un garage sei tra i fortunati che dispongono di un luogo in cui mettere al sicuro la propria auto, oltre che di un comodo ripostiglio per conservare oggetti che non ti servono più. Proprio l'accumulo degli oggetti rischia però, con il passare del tempo, di creare confusione e riempire di polvere il tuo box.

Scopriamo in questa guida proprio come avere un ambiente funzionale, in ordine e soprattutto pulito.