Come avere un bagno sempre in ordine

Se vuoi sapere come tenere sempre in ordine il bagno, scopri tutti i trucchi in questa guida dedicata. Tra l'uso corretto dei contenitori e delle mensole nascoste capirai subito come fare la differenza.

Usare i contenitori

Se il bagno è piccolo per organizzare gli spazi ed avere tutto in ordine potete scegliere i contenitori. In plastica, di stoffa o in vimini sono un'ottima idea per conservare gli asciugamani quando non si ha lo spazio sufficiente per una cassettiera.

Questi inoltre possono essere utili per conservare piccoli oggetti e accessori da usare in bagno. L'idea divertente è adottare quelli in vetro o trasparenti da sistemare su mensole alla parete per recuperare spazio e scoprire il contenuto con un colpo d'occhio.

Mensole e attaccapanni nascosti

Vedere asciugamani e accappatoi sparsi nel bagno ad alcuni può dare fastidio. Quindi per averlo ordinato potete sfruttare la parte posteriore della porta su cui andrete a montare i porta asciugamano.

Per nascondere i prodotti quotidiani della vostra beauty routine potete pensare di montare delle mensoline all'interno degli armadietti, da sistemare in base all'uso e non averli in giro nel bagno.

Cestini di vimini

Grandi o piccoli, come portabiancheria o portaoggetti i cestini di vimini danno un aspetto ordinato e raffinato al bagno e riusciranno a contenere tutto al loro interno.

Pulizia

Per avere il bagno in ordine la pulizia è fondamentale. Gabinetto e rubinetti devo splendere ed apparire come nuovi. Per farlo basta utilizzare i prodotti giusti e quelli fatti in casa.

La soluzione più efficace è quella di preparare un composto con bicarbonato, acqua calda e ammoniaca, pulire le parti interessate e in pochi minuti ritorneranno pulite ed igienizzate.

Anche la doccia deve essere sottoposta a particolari attenzioni perchè c'è sempre il rischio della formazione di muffa. Per eliminare ogni residuo nel box o sulla tenda, potete preparare una soluzione con aceto bianco, acqua e succo di limone. Una volta pronto, potete spruzzarlo sulla zona interessata e lasciarlo agire per poi togliere l'eccesso con l'acqua calda.

